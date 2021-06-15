Хабиров: Фольклориада в Башкирии пройдет со строгим соблюдением санитарных норм

Фольклориада в Башкирии пройдет с соблюдением всех санитарных норм. Об этом сегодня на еженедельном оперативном совещании в Правительстве республики заявил глава РБ Радий Хабиров.

Хабиров напомнил, что некоторое время назад в России начал наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в столице РФ и ряде других регионов страны дни до 20 июня объявлены выходными.

«Я полагаю, что у нас есть основания переживать. <...> Учитывая, что мы ослабили соблюдение масочного режима, нам есть над чем задуматься», — цитирует руководителя республики ИА «Башинформ».

VI Всемирный фестиваль фольклора (Всемирная Фольклориада) пройдет в Республике Башкортостан с 3 по 10 июля. Участниками мероприятия станут более 2 тыс. человек, в том числе иностранные гости из 46 стран мира.