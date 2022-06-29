Хабир Иштиряков: Люди должны понимать, что вклад каждого способствует процветанию страны

В Пестрецах состоялся совместный пленум Совета региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ и Совета ветеранов (пенсионеров) Пестречинского района. В работе совещания приняли участие глава района Ильхам Кашапов и председатель республиканского Совета ветеранов Хабир Иштиряков. Главной темой обсуждения стало духовно-нравственное и трудовое воспитание молодежи.

Хабир Иштиряков отметил, что Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) РТ — самая крупная в Татарстане и России. В ней состоит более 945 тыс. человек. «Мы свой пленум решили проводить на пестречинской земле, потому что здесь проводятся мероприятия федерального уровня. Этот район также славится своим отношением к ветеранам и активной работой с молодежью», — отметил спикер.

Татарстанская организация уделяет особое внимание социальным проектам, которые прививают молодежи любовь к труду, уважение к старшему поколению, истории своей семьи и страны в целом, способны объединить молодежь и старшее поколение. Среди них — «Юные герои Великой войны», «Имя солдата в сердце моем», «Семейные фотохроники великих войн России», «Изучаем родословие вместе с внуками», «Творчество ветеранов», республиканский фестиваль художественной самодеятельности среди ветеранов (пенсионеров) «Балкыш» («Сияние»).

Говоря о патриотизме, председатель организации ветеранов напомнил о текущей ситуации в мире. «Отношение западных стран к нашей стране, США заставляет нас все больше задумываться о завтрашнем дне, а именно: что нужно сделать, чтобы страна выжила, и не только выжила, а была процветающей. Чтобы люди — и молодежь, и пожилые — были готовы к тем трудностям, которые сегодня есть, и задумались, как их можно преодолеть, чтобы противопоставить западным идеологам», — отметил спикер.

По словам Иштирякова, сегодня много говорится о патриотизме, и подчас эти разговоры посвящены сборке-разборке автоматов, строевому шагу, «Зарнице». «Патриотизм состоит из многих составляющих. В том числе это и гордость за страну, в который ты живешь. А гордиться можно всем хорошим, что есть в стране. В данном случае страна должна быть процветающей, и для этого нужно много трудиться», — подчеркнул он.

Следующий год по указу Президента РФ Владимира Путина будет Годом педагога и наставника. «Во многих школах с 1 сентября будут звучать гимны России и Татарстана. Это нужно было ввести раньше. Нужно, чтобы люди понимали, что их вклад поспособствует процветанию страны, республики, села, школы, семьи», — сказал председатель региональной общественной организации ветеранов.

В работе пленума приняли участие ветеранский актив республики, представители Аппарата Президента РТ, министерств и ведомств, а также организации и учреждения молодежной политики, социальной защиты, спорта и туризма, главы сельских поселений Пестречинского муниципального района.

Участники посетили музей Героя Советского Союза Петра Гаврилова в селе Альвидино, Центральную районную больницу в Пестрецах, где ознакомились с работой гериатрического кабинета и возложили цветы к памятнику врачам-медикам на территории больницы.

Председатель Совета ветеранов Казани Гузель Стрекалова заметила, что Петр Гаврилов был уникальной и сильной личностью. «Здесь уникальная Брестская крепость, блиндаж... Окунуться в эту атмосферу и ощутить на себе мороз по коже — это имеет огромное значение. Хорошо бы в музей Гаврилова пустить автобусные рейсы и привозить сюда как можно больше студентов и школьников», — поделилась впечатлениями она.