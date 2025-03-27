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Общество 27 марта 2025 13:17

Хабир Ибрагимов стал кандидатом на пост председателя Союза писателей Татарстана

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Хабир Ибрагимов стал кандидатом на пост председателя Союза писателей Татарстана
Хабир Ибрагимов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники XX Съезда союза писателей Татарстана предложили и утвердили кандидатуру Хабира Ибрагимова на пост председателя творческого объединения.

Действующий председатель Ркаил Зайдулла также был в списках голосования. Выдвигался в кандидаты и писатель Рамис Аймет, но свою кандидатуру снял сам.

Напомним, что сегодня в ГРК «Корстон» проходит Съезд союза писателей Татарстана, где будет избран не только новый председатель, но и новое правление, а также внесены изменения в устав объединения.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Союз писателей РТ
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