Хабир Ибрагимов стал кандидатом на пост председателя Союза писателей Татарстана

Хабир Ибрагимов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участники XX Съезда союза писателей Татарстана предложили и утвердили кандидатуру Хабира Ибрагимова на пост председателя творческого объединения.

Действующий председатель Ркаил Зайдулла также был в списках голосования. Выдвигался в кандидаты и писатель Рамис Аймет, но свою кандидатуру снял сам.

Напомним, что сегодня в ГРК «Корстон» проходит Съезд союза писателей Татарстана, где будет избран не только новый председатель, но и новое правление, а также внесены изменения в устав объединения.