Хабипов: В Татарстане остаются вопросы по техническому обновлению и зарплате комбайнеров

В Татарстане до конца не решены вопросы обновления сельхозтехники и заработной платы комбайнеров. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«Урожай зерна в этом году собран хороший (более 5 млн тонн – прим. Т-и). Но чтобы обмолотить такой объем, времени уходило в два раза больше. Многие комбайны стояли, потому что комбайнеров не было. В деревнях они есть, но платить надо. Эти вопросы мы решаем», – рассказал Хабипов.

Замминистра подчеркнул, что в этом году в республике обновили 120 единиц зерноуборочных комбайнов и работа будет продолжена. «Думаю, что если технические мощности прибавятся, то уборка пойдет быстрее. Атнинский район же убирает урожай за десять дней», – отметил он.

В бюджете Татарстана на следующий год на развитие сельского хозяйства предусмотрено более 15,1 млрд рублей.