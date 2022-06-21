Хабипов: Татарстан готов производить продукцию АПК в нужном объеме, а излишки продавать

Татарстан готов производить сельхозпродукцию в необходимом объеме, а ее излишки продавать за пределы республики. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на встрече руководителя ассоциации «Народный фермер», председателя комиссии АПК Общественной палаты России Олега Сироты с фермерами в Казани.

«Мы готовы кормить наших жителей, а излишки продавать за пределы республики. И самое главное – фермерская продукция очень качественная. Сегодня фермеры, личные подворья готовы выращивать все. Они говорят: “Мы вас завалим продукцией, но скажите, кто осенью ее у нас купит”. Это самый главный вопрос. А для этого у нас созданы кооперативы, которые должны этот вопрос решать», – отметил замминистра.

Хабипов подчеркнул, что в Татарстане работают около 300 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. «В этом году по валовому производству и переработке сельхозпродукции они перейдут уже за 10 млрд рублей. Фермеры и личные подворья произвели сельхозпродукцию почти на 130 млрд рублей, рост на 30–40% к прошлому году», – заметил он.

По словам замминистра, в республике создана целостная система поддержки фермеров, личных подворий и предприятий. «Много хороших проектов, которые реализуют фермеры. У нас огромное количество фермеров имеют площади ягодных и плодовых культур. Например, один фермер имеет 200 гектаров яблоневых садов. А 200 гектаров яблоневого сада создает 40 рабочих мест. Сейчас мы завершили посевные работы. Погода для посевной была благоприятная», – рассказал он.

Олег Сирота предложил фермерам поделиться опытом работы и интересными практиками. «Давайте об этом поговорим. И будем приближаться к нашей мечте, чтобы в России не осталось нераспаханных полей, – обратился он к собравшимся. – Сейчас мы готовим еще одну встречу с Президентом России, и мне от вас нужны будут идеи, проблемы. Мне интересно получить от вас обратную связь».

Председатель ассоциации «Народный фермер» добавил, что с 2014 года начала заниматься фермерством. В 2015 году в Московской области построил и запустил в работу сыроварню «Русский пармезан». А в 2018 году стал председателем Союза сыроваров России.

«Восемь лет назад мы начали строительство сыроварни, фермы. Еще семь лет назад это была кастрюля, а сейчас это 40 тонн молока и переработки, 100 магазинов, начали сеять зерновые. Я на своей практике убедился, что в сельском хозяйстве можно зарабатывать. Фермер, сельский предприниматель, – это человек, который может заработать», – поделился он.

Ассоциация «Народный фермер» выросла из проекта ОНФ «Народный фермер». Проект появился по инициативе Президента России Владимира Путина после встречи с общественниками и лидерами ОНФ в Адыгее. Он призван решать проблемы фермеров всей страны.

Уже удалось сохранить для фермеров скидку в 30% на покупку сельхозтехники у субсидируемых производителей, упростить критерии для получателей грантов, отсрочить маркировку молочной продукции для фермерских хозяйств, сформировать первые рекомендации по сбыту продукции крестьянско-фермерских хозяйств. Кроме того, у получателей социальных контрактов появилась возможность выходить на «Агростартап».