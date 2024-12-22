Хабибуллины на телемарафоне «С Новым годом, семья!» раскрыли секрет семейного счастья

Творческая семья Хабибуллиных – Гульзия, Ильнур, их дети Зиля и Ислам стали гостями 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане.

«Секрет семейного счастья в том, что родители немного жертвуют своей карьерой. В свое время мой супруг и я отказались от перспективной, высокооплачиваемой работы ради детей, потому что их надо было возить на кружки и мероприятия. Наши дети – молодцы, оправдали доверие. Ислам в этом году дважды стал лучшим ведущим России», - рассказала Гульзия Хабибуллина.

Фото: скриншот трансляции

Ведущий телеканала «ШАЯН ТВ» Ислам Хабибуллин стал победителем премии «ТЭФИ-KIDS» в номинации «Ведущий программы для детей». Он работает на телевидении уже не первый год. Шесть лет мужчина посвятил «Шаян ТВ», ведет программы «Вечерние сказки», «ШАЯН матч» и «ШАЯН блогер». Его сестра Зиля – также телеведущая.

«Все могут достигать успеха и быть счастливыми в том направлении, которое нравится», - сказала Зиля.

Также на телемарафоне дружная семья Хабибуллиных исполнила песню-пожелание на татарском языке.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи в Татарстане.

С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».