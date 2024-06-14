Хабибуллина: Татарстан — лидер по финансированию инвестпрограмм сферы ЖКХ

По количеству инвестпрограмм, реализуемых ресурсоснабжающими организациями Приволжского федерального округа, лидирует Башкортостан, но по их финансированию — Татарстан. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«По финансированию пока мы лидируем как по этому году, так и на ближайшую пятилетку. Пока по объему финансирования ни один регион ПФО нас не обогнал», — сказала она.

Вместе с тем число инвестпрограмм, реализуемых предприятиями ЖКХ Татарстана, выросло с 24 в 2019 году до 70 в 2024 году. В основном они связаны с тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением, электроэнергетикой и обращением с ТКО. Общий объем финансирования на сегодняшний день составляет более 31 млрд рублей, тарифные источники при этом составляют 14 млрд рублей.