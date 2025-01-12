Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после споров со стюардессой

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса в США после конфликта со стюардессой, пишет РИА Новости со ссылкой на EssentiallySports. Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях.

Бортпроводница поинтересовалась у Нурмагомедова, который находился в аварийном ряду, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Как указано в публикации, спортсмен не понял, что от него хотели, и начал спорить. Когда ему предложили сменить место, Нурмагомедов отказался. На записи слышно, как стюардесса заявляет: «Вы не можете оставаться в аварийном ряду, иначе мы попросим вас покинуть самолет». После этого стюардесса позвала супервайзера, который попросил экс-чемпиона UFC покинуть борт. Нурмагомедов и его спутники покинули самолет под наблюдением супервайзера.

В октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры с рекордом 29 побед и тремя успешными защитами титула. Он одержал яркую победу над Конором Макгрегором в самом кассовом бою в истории смешанных единоборств в октябре 2018 года.