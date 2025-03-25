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На главную ТИ-Спорт 25 марта 2025 14:12

Хабиб поддержал Кейна Веласкеса, получившего пять лет тюрьмы за стрельбу

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Хабиб поддержал Кейна Веласкеса, получившего пять лет тюрьмы за стрельбу
Фото: ufc.ru

Бывший чемпион UFC в легком весе, член Зала славы Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца в тяжелом весе Кейна Веласкеса, получившего пять лет тюрьмы за нападение с применением огнестрельного оружия.

«Оставайся сильным, лев», – сказал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Напомним, в феврале 2022 года Кейн Веласкес был задержан за то, что произвел несколько выстрелов в машину мужчины, обвиняемого в домогательствах к его сыну.

Веласкес дважды становился чемпионом UFC. В первый раз он завоевал пояс 23 октября 2010 года, победив Брока Леснара, но утратил его на первой же защите с Жуниором Дус Сантосом. Второй титул боец завоевал 29 декабря 2012 года, взяв реванш у того же бразильца, и сохранял пояс до 13 июня 2015, где уступил Фабрисиу Вердуму.

#MMA #хабиб нурмагомедов #спорт #смешанные единоборства
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