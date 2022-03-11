Хабиб отреагировал на свое включение в Зал славы UFC

Российский боец Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свое включение в Зал славы UFC. Напомним, что он завершил свою карьеру непобежденным чемпионом промоушена, победив во всех 13-ти боях под эгидой данной организации.

«Абдель-Азиз говорил, что я должен находиться внутри арены. Это было несмотря на то, что Тагир Уланбеков и Умар Нурмагомедов уже провели свои бои. Я говорю, а как же ужин? А Али мне: нет, ты должен быть здесь». И когда я увидел нарезки моих боев и интервью, то понял, что сейчас должно что-то случиться. Для меня это (включение в Зал славы UFC) стало большим сюрпризом», — заявил Хабиб во время общения с журналистами.

Всего в своей карьере Нурмагомедов провел 29 боев и одержал во всех них победы. Россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года после победы удушающим приемом над американцем Джастином Гэтжи.