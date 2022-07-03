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Ру Тат
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Спорт
3 июля 2022  12:18
Артур Халилуллов

Хабиб Нурмагомедов хочет подраться с легендой баскетбола Майклом Джорданом

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов хотел бы провести бой против легендарного баскетболиста НБА Майкла Джордана. Бывший чемпион UFC назвал «Его Воздушество» соперником своей мечты.

«Я бы провел поединок против Майкла Джордана. Почему он? Да не знаю. Просто думаю, что мог бы перевести его в партер», – сказал Нурмагомедов ESPN.

Напомним, что Майкл Джордан имеет на своем счету шесть чемпионских перстней НБА, а Хабиб Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC. На счету россиянина 29 побед в профессиональной карьере. После досрочной победы над Джастином Гэтжи он завершил свою карьеру.

#хабиб нурмагомедов #смешанные единоборства
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