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Ру Тат
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4 сентября 2021  13:43

Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии зала единоборств в Альметьевске

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Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии зала единоборств в Альметьевске
Фото: zt116.ru

Сегодня в Альметьевске состоялось открытие спортивного зала клуба единоборств «Ирбис», который был создан при поддержке компании «Татнефть». 

В «Ирбисе» будут заниматься смешанными единоборствами. В церемонии открытия принял участие бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который накануне также побывал на хоккейном матче местного «Нефтяника».

Нурмагомедов отметил, что нефтяники создали прекрасные условия для спортсменов.

«Здесь есть все, чтобы развивать этот вид спорта. В наше время такого не было», – цитирует спортсмена газета «Знамя труда».

Сегодня в Альметьевске пройдет международный турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 40.

#смешанные единоборства
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