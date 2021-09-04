Хабиб Нурмагомедов принял участие в открытии зала единоборств в Альметьевске
Сегодня в Альметьевске состоялось открытие спортивного зала клуба единоборств «Ирбис», который был создан при поддержке компании «Татнефть».
В «Ирбисе» будут заниматься смешанными единоборствами. В церемонии открытия принял участие бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который накануне также побывал на хоккейном матче местного «Нефтяника».
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Нурмагомедов отметил, что нефтяники создали прекрасные условия для спортсменов.
«Здесь есть все, чтобы развивать этот вид спорта. В наше время такого не было», – цитирует спортсмена газета «Знамя труда».
Сегодня в Альметьевске пройдет международный турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 40.