Общество 9 декабря 2025 14:58

Хабиб Нурмагомедов посетил мечеть в Альметьевске

Хабиб Нурмагомедов посетил мечеть в Альметьевске
Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Российский боец, экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня посетил Центральную мечеть Альметьевска, где встретился с учащимися местного медресе. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

«Во время встречи он говорил о силе веры, уважении к старшим и важности традиций, которые формируют личность сильнее любых побед. Особенно тронуло, как тепло и с глубоким уважением он вспоминал своих родителей – отца, ставшего его главным учителем, и мать, чья поддержка всегда была его опорой», – говорится в сообщении.

Хабиб Нурмагомедов считается одним из лучших бойцов в истории UFC. В 2022 году он был включен в Зал славы UFC. Самым известным боем Нурмагомедова считается схватка с ирландцем Конором Макгрегором, которого россиянин вынудил сдаться во время поединка.

#хабиб нурмагомедов #Альметьевск
