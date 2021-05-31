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Ру Тат
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31 мая 2021  14:50

Хабиб Нурмагомедов: Планирую открыть свой зал в Казани

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Известный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нугмагомедов рассказал о том что планирует открыть свой зал в Казани.

«Большое спасибо «Татнефти» за организацию и проведения нашего турнира Eaglefcmma в Казани. Также в рамках этой поездки я посетил Альметьевск, в котором я встретился и пообщался с молодыми спортсменами и осмотрел спорткомплексы этого города. Поверьте мне, мы еще не раз вернемся в Татарстан с турнирами, а также я планирую открыть свой зал в Казани. До скорой встречи друзья», – написал Нурмагомедов на своей странице в соцсети Instagram.

 

Также экс-чемпион UFC в легком весе посетил Болгарскую исламскую академию.
 

#хабиб нурмагомедов
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