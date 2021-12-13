Хабиб Нурмагомедов основал агентство для продажи футболистов в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов основал футбольное агентство. Легендарный российский боец смешанных единоборств намерен развивать молодых футболистов для последующей продажи в клубы ОАЭ, Саудовской Аравии и Европы.

Об этом сам Нурмагомедов заявил на пресс-конференции. «Мы будем развиваться в футбольном направлении. В России планируем открыть школы совместно с Зеедорфом. Eagles sports management будет предоставлять консалтинговые услуги для спортивных клубов. У нас еще идет работа, будем вести футболистов, молодых ребят с детства. Если в 15-16 лет ты не играешь в сильной команде, ничего не будет. Будем вести их, подписывать в другие лиги, это ОАЭ, Саудовская Аравия, но и европейские чемпионаты», – приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

Напомним, что российский боец завершил карьеру непобежденным чемпионом UFC. Хабиб Нурмагомедов сообщил о своем решении в октябре 2020-го года сразу после своей победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC. На счету россиянина 29 боев, в которых он одерживал только победы.