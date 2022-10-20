Хабиб Нурмагомедов: Ничто не заставит меня вернуться в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что никогда не вернется в UFC.

«Вернуться? Честно говоря, я не скучаю по боям. Когда я скучаю по чему-то вроде соревнований, я иду в спортзал и борюсь, борюсь, тренируюсь. Я трачу свою энергию там. Но нет, я не скучаю. Потому что всю мою жизнь это было в моих руках, а не в моём сердце. Бои никогда не были в моём сердце. Конечно, мне это нравится, нужно любить то, что ты делаешь.

Я был большим любителем спорта, потому что моей целью было стать лучшим, стать чемпионом, как и все. Ничто не заставит меня вернуться. Никогда. Я оставляю этот спорт в покое, без себя», — цитирует Нурмагомедова «MMA Mania».

Напомним, в октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 254. После поединке дагестанский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.