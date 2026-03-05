Хабиб и Махачев отказались играть в падел с певцом The Limba, назвав его «нефором»

Фото коллажа: Администрация Альметьевского района / скрин YouTube-канала ЧБД

Известный певец The Limba, выступавший за медиафутбольный клуб «Амкал» в Кубке России, рассказал историю о неожиданном отказе со стороны знаменитых бойцов ММА. Музыкант поведал, что Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев не захотели видеть его своим партнером по игре в падел.

По словам The Limba, инцидент произошел, когда его знакомый собирался составить компанию чемпионам. «Мой знакомый играл в падел с Хабибом и Исламом. И им не хватало человека. Он хотел меня позвать. Говорит им: „Давайте я друга позову“. Они сказали: „Покажи его инстаграм*, как он выглядит“. Он им показал, а они: „Да не, нефор какой-то“», — рассказал артист.

Напомним, что The Limba действительно пересекался со спортивной средой — летом 2025 года он сыграл за «Амкал» в матче Кубка России против «Кванта». Однако харизма и бойцовский дух музыканта не убедили Нурмагомедова и Махачева в его пригодности для совместного досуга.

*Компания Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией, и ее деятельность запрещена на территории РФ