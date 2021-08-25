Хабиб, «Би-2» и Artik & Asti станут хедлайнерами Дня нефтяника в Альметьевске

4 сентября в Альметьевске готовятся масштабно отметить День нефтяника. На главную сцену праздника выйдут Artik & Asti, «Би-2» и Евгений Маргулис, а чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов примет участие в открытии спортивного зала смешанных боевых единоборств на ул. Индустриальная. Об этом в интервью в рамках проекта «12 этаж» рассказал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Тимур Нагуманов Фото: © Салават Камалетдинов

По словам собеседника агентства, празднование развернется на нескольких площадках города.

«В этом году в Альметьевске мы стараемся проводить мероприятия не на одной площадке и распределять людей по разным площадкам. День нефтяника не станет исключением. Праздники пройдут в течение всего дня от площади Нефтяников, возле ДК „Нефтьче“, до Молодежного центра — по всей центральной части улицы Ленина», — рассказал Нагуманов.

В этот день же в Альметьевске состоится финал чемпионата республики по футболу. «Наша команда впервые за долгие годы пробилась в финал. И финал будет проходить в Альметьевске 4 сентября. Вот так совпало», — отметил глава района.

Хабиб Нурмагомедов, помимо участия в открытии спортзала, станет почетным гостем международного турнира по смешанным единоборствам, который состоится во Дворце спорта «Юбилейный». «Многие любители спорта его активно ждут», — отметил градоначальник.

Кроме того, зрителей ожидает выступление любимца публики Расула Мамаева, который движется к гонке за чемпионство организации. В клетку лиги также выйдут Рамазан Амаев, Умар Кунакбиев, Шамиль Ямилов и многие другие бойцы.

Вечерняя праздничная программа на площади Нефтяников начнется в 17.00. Для гостей выступят группы «Волга-Волга», Gauga, Artik & Asti, «Би-2» и певец Евгений Маргулис. «Будут очень интересные исполнители, которые на центральной площади в вечернее время ознаменуют большие гуляния. Будет классно, весело и интересно. Единственное, я бы попросил всех гостей соблюдать меры безопасности: использовать маски, антисептики, соблюдать социальную дистанцию. И желательно успеть привиться, чтобы к 4 сентября быть во всеоружии», — призвал Тимур Нагуманов.