Х5 провела первую федеральную конференцию для партнеров в сфере малого бизнеса

В целом доля субъектов МСБ среди поставщиков Х5 в 2022 году составила порядка 70%, а доля микропредприятий[1] и малых предприятий[2] – 56%. В прошлом году X5 начала сотрудничать с 1174 российскими поставщиками, среди которых 803 компании являются микропредприятиями, а 243 – малыми предприятиями. Всего на полках торговых сетей Х5 на конец прошлого года была представлена продукция почти 5200 поставщиков, 2 901 из которых – микро- и малые компании.

В тройку лидеров по числу новых поставщиков X5 Group малого и среднего бизнеса вошел Приволжский федеральный округ: в 2022 году X5 начала сотрудничать с 156 компаниями, 33 из которых – индивидуальные предприниматели, 36 являются малыми, и 107 – микропредприятиями. В границах федерального округа наибольшее количество новых поставщиков (26) зарегистрировано в Самарской области, 23 - в Башкортостане, 20 в Татарстане и по 17 в Республике Марий Эл и Нижегородской области.

В конференции приняли участие компании из числа малого бизнеса, в том числе партнёры-поставщики торговых сетей X5, а также представители органов власти, деловых объединений и экспертного сообщества. Среди спикеров пленарной сессии конференции — первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, председатель комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, президент X5 Group Екатерина Лобачева. Всего для посещения мероприятия зарегистрировалось более 500 участников, представляющих малый агробизнес и фермерство. Участие предпринимателей со всей страны стало возможным благодаря содействию Корпорации МСП, ТПП РФ, «ОПОРЫ РОССИИ», «Деловой России» и другим некоммерческим организациям, представляющим интересы бизнеса.

Среди основных тем, которые обсуждались на конференции, – форматы совместной работы малого бизнеса с крупными компаниями в сфере ритейла. X5 поделилась предварительными итогами пилотного проекта региональных агро-логистических операторов продукции сельхозпроизводителей, который реализуется в Липецкой области. По этой модели в настоящий момент более 250 магазинов «Пятёрочка» обеспечивается фруктами и овощами местных фермеров. Кроме того, X5 предлагает производителям ФРОВ сотрудничество через агроконтракты, когда торговая сеть фактически субсидирует будущий урожай сельхозпредприятия. С их помощью потребности сибирских магазинов «Пятёрочка» в картофеле, моркови, капусте, свекле в сезоне 2022-2023 гг. были на 100% закрыты местными поставщиками. Также компания может арендовать площади овощехранилищ у поставщика с заполнением их закупленной продукцией, а поставщик может выбрать различные варианты отгрузки и приемки – самовывоз, дистанционную приемку на складе производителя, программные поставки и т.д.

Помимо этого, в рамках форума поднимались вопросы мер государственной поддержки малых предпринимателей, юридические аспекты партнёрства малого бизнеса и ритейла, инструменты финансирования, аспекты коммерческого сотрудничества. В рамках конференции прошла торгово-закупочная сессия, в ходе которой поставщики могли ознакомиться с условиями работы и потребностями торговых сетей X5. Кроме того, на полях форума 77 производителей из 36 российских регионов представили свою продукцию в зоне дегустации.

«Эффективная работа малых форм хозяйствования и их объединений является обязательным условием формирования конкурентной среды в агропромышленном комплексе, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения занятости и повышение доходов населения в сельской местности. Без преувеличения — это важная составляющая социального и экономического благополучия россиян. При этом вопрос реализации продукции фермерских хозяйств остаётся одним из основных для устойчивого функционирования предпринимательства на селе», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин в ходе конференции.

«Много лет мы жили в условиях глобальной экономики, оценивая внутреннее производство как неэффективное по сравнению с доступным импортом. В условиях санкций мы наконец осознали, что массовый импорт – это слабые точки, которыми обязательно будут манипулировать недружественные страны для дестабилизации нашей экономики. Мы не можем позволить себе дальнейшее финансирование иностранных компаний. Товарами повседневного спроса в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров мы должны обеспечивать себя сами.

Считаем, что нужно подключать протекционистские меры и придерживаться жесткой политики, направленной на постепенное замещение импорта и импортных составляющих в потребительских товарах. Мы сейчас работаем над соответствующей инициативой. Необходимо ввести обязанность для ритейла иметь отечественный товар на полках в определенном количестве. И мы должны создать эффективные условия для производства востребованных товаров и гарантировать их сбыт. Именно увеличение сбыта является лучшим механизмом поддержки нашей промышленности и нашего фермерского хозяйства. Как только наши производители получат достаточно места на полке рядом с импортным товаром, они начнут развиваться, инвестировать в капитальные мощности, кадры, разработки. Неизбежно начнет снижаться себестоимость и расти качество. Это потянет за собой и другие отрасли: станки, оборудование, комплектующие, упаковку, научные разработки широкого профиля и многое другое», — заявил на конференции замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. — Я также уверен, что запущенные сегодня инициативы торговли с с/х производителями — это только первые шаги большого ритейла навстречу малому бизнесу. Вкупе с нашими программами развития оптовых рынков и малоформатной торговли — все это станет мощным драйвером развития каналов сбыта для фермеров и небольших производителей».

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский подчеркнул, что служба поддерживает принятие торговыми сетями, в частности X5 Group, мер по упрощению доступа сельхозпроизводителей на розничные рынки продовольственных товаров на принципах саморегулирования.

«Заметным шагом навстречу поставщикам стал мораторий на штрафы за несвоевременную или в неполном объеме поставку товаров, также оплата поставляемых товаров в более короткие сроки, чем требуется законом, оптимизация порядка заключения договоров с поставщиками. Кроме того компания X5 в числе первых откликнулась на предложение ФАС России проявить ответственное поведение и добровольно ограничить наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров для обеспечения их ценовой доступности для потребителя», — подчеркнул спикер. По мнению руководителя ФАС России, такое саморегулирование в отрасли помогает оффлайн-ретейлу продолжать конкурировать с онлайн-платформами, которые все больше становятся основным каналом продаж для малого бизнеса, где товаропроизводители могут напрямую взаимодействовать с потребителем.

«Малые производители сельхозпродукции получают комплексную поддержку Корпорации МСП. При помощи «зонтичных» поручительств бизнес привлекает дополнительное кредитование на развитие в случае, если залогового обеспечения недостаточно. Найти спрос со стороны крупных ритейлеров и переработчиков они могут на Цифровой платформе МСП.РФ. Для этого работает специальный сервис «Производственная кооперация и сбыт», с помощью которого можно направить коммерческое предложение, например, в торговую сеть «Пятерочка», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Мы работаем как с заявками предпринимателей, так и осуществляем подбор поставщиков по запросам торговых сетей по востребованным и сезонным позициям»

«Сегодня более половины наших поставщиков – это малый бизнес, и работе с ним мы придаем особое значение. В прошлом году мы усилили работу с локальными поставщиками через взаимодействие с администрациями регионов, местные торгово-закупочные сессии и открытие «Фермерских островков». Мы продолжим совершенствовать нашу работу с малыми компаниями и предлагать новые форматы партнерства и проекты, чтобы от этого выигрывали все стороны», — заявила президент X5 Group Екатерина Лобачева.



[1] Предприятия с численностью персонала до 15 человек и годовой выручкой до 120 млн руб.

[2] Предприятия с численностью персонала до 100 человек и годовой выручкой до 800 млн руб.

Фото: пресс-служба X5 Group