Х5 ограничила наценку на более 20 категорий социально значимых товаров

Крупная продуктовая розничная компания X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», вводит ограничение наценки на ряд социально значимых товаров*. В список более чем из 20 позиций вошли овощи борщевого набора, макароны, хлеб, гречневая крупа и другие категории. Найти такие товары на полках магазина можно по специальному ценнику.

Специальная методика ценообразования позволит сдержать цены на данные позиции и сделает их более доступными для покупателей. Размер наценки на них будет зависеть от спроса и предложения на рынке, но не сможет превышать 10%.

«Товары, вошедшие в список, определяются по минимальной стоимости закупки, а не по доле в товарообороте — это позволит гарантировать самую выгодную цену на продукты для покупателей в каждой локации с учетом поставок от локальных производителей», — объяснили в компании.

Также торговые сети X5 готовы поддерживать доступность социально значимых товаров на протяжении всего года даже при повышенном спросе. Список таких позиций будет ежемесячно обновляться, а их продвижение будет осуществляться за счет торговой сети. Компания покроет все прочие издержки, в том числе аренду, логистику, коммунальные платежи и зарплату персонала.

X5 Group призвала других ретейлеров, производителей и поставщиков присоединиться к разработке данной методики. Совместная работа позволит сделать ее применение более эффективным.

Компания активно предпринимает действия по сдерживанию цен на социально значимые продукты и товары первой необходимости. В частности, торговые сети, входящие в группу, уже дважды устанавливали нулевую наценку на товары из базовой потребительской корзины и продавали их по цене закупки у поставщиков.

* - говядина, свинина, баранина, куры, рыба мороженая, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль, черный чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки.