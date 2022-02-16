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Официальная хроника
16 февраля 2022  15:50

X Всероссийский съезд судей пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Кремлевском дворце

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение Верховного суда РФ о проведении юбилейного X Всероссийского съезда судей с 29 ноября по 1 декабря текущего года в Государственном Кремлевском дворце.

Распоряжение главы государства об этом подписано и размещено сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках съезда 1 декабря пройдет торжественное заседание, посвященное 100-летию Верховного суда РФ. В нем примут участие судьи ВС РФ, председатели кассационных судов, верховных судов республик и областей страны, представители Конституционного суда РФ, Правительства страны и других структур.

#Владимир Путин #Верховный суд
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