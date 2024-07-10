X школа «Поисковый фронт» в Спасском районе собрала представителей 23 регионов

На острове Вертолетный в Спасском районе стартовала X Всероссийская школа поисковика «Поисковый фронт». В церемонии открытия приняли участие представители 23 российских регионов в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает татарстанское отделение Российского военно-исторического общества.

«Все вместе вы выполняете важнейшую миссию по сохранению исторической памяти, увековечиванию подвига героев — защитников Родины и изучению малоизвестных фактов из истории Великой Отечественной войны. Сейчас перед нами стоит важная цель — не дать исказить историю России и наших предков», — обратился к присутствующим заместитель руководителя Администрации Раиса РТ — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов.

Участниками юбилейного выпуска школы станут 200 поисковиков. Ведущие специалисты в поисковой деятельности проведут для них лекции, семинары, практические занятия по археологической, военно-исторической и поисковой (поисково-разведывательной) подготовке.

«Всероссийская школа поисковика „Поисковый фронт“ проводится с помощью современных информационных технологий с целью повышения эффективности проводимых в Российской Федерации поисковых работ», — рассказал председатель совета Молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан Александр Коноплев.

Как отметил исполнительный директор регионального отделения РВИО в РТ Тимур Камалетдинов, на Вертолетном созданы все необходимые условия для подготовки поисковиков. Важно, что их ожидают не только теоретические занятия, но и практика на полях, на местности.

«Поисковый фронт» действует с 2015 года. Это первое в России постоянно действующее учебное заведение для активистов поискового движения России. За годы работы школы обучение в ней прошли свыше 4 тысяч поисковиков из 34 регионов Российской Федерации.

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Участие в церемонии открытия также приняли министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, член Координационного совета ООД «Поискового движения России» — представитель в Приволжском Федеральном округе Андрей Мордвинов, глава Спасского муниципального района Фаргат Мухаметов.

Фото: пресс-служба регионального отделения Российского военно-исторического общества.