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Политика 20 августа 2023 09:28

WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Киев, ни Москву

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WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Киев, ни Москву
Белый дом
Фото: Wikipedia.org

Некоторые представители стран Запада сейчас готовят различные варианты соглашений по прекращению вооруженного противостояния на Украине, но предлагаемые ими условия не устроят ни российскую, ни украинскую стороны. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Ряд западных официальных лиц разрабатывает грандиозные сделки по прекращению войны, но они не соответствуют целям как Киева, так и Москвы», — констатирует издание.

Газета замечает, что главная цель Украины, «восстановление ее территориальной целостности», относится к числу отдаленных перспектив. Причина заключается в ограниченной поддержке ключевых союзников (в частности, США и Германии), которые опасаются излишних «затрат и рисков».

В целом, по оценке WSJ, у противников «нет ясных и достижимых политических целей». Соответственно, полагают в газете, с учетом характера боевых действий украинский конфликт может превратиться в «затяжную борьбу, которая продлится еще несколько лет».

#спецоперация на Украине
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