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WSJ: Запад полагался на «находчивость» ВСУ, зная о недостатке вооружения
Западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия – от снарядов до боевых самолетов – необходимых для проведения контрнаступления. Однако они полагались на «мужество и находчивость» служащих Вооруженных сил Украины, пишет газета Wall Street Journal.
Несмотря на это, «смертоносные» минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют контрнаступление, а надежды на «находчивость» украинской армии не оправдались, пишет издание.
Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 26 тыс. человек, а также сообщил о рекордном уничтожении западной военной техники – за сутки российские военные поразили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
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