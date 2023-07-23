WSJ: Запад полагался на «находчивость» ВСУ, зная о недостатке вооружения

Западные военные чиновники знали, что у Киева нет ни подготовки, ни оружия – от снарядов до боевых самолетов – необходимых для проведения контрнаступления. Однако они полагались на «мужество и находчивость» служащих Вооруженных сил Украины, пишет газета Wall Street Journal.

Несмотря на это, «смертоносные» минные поля, обширные укрепления и превосходство российской авиации парализуют контрнаступление, а надежды на «находчивость» украинской армии не оправдались, пишет издание.

Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления превысили 26 тыс. человек, а также сообщил о рекордном уничтожении западной военной техники – за сутки российские военные поразили более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.