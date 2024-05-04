WSJ: В США начались проблемы с производством Boeing 787 из-за санкций против России

Boeing 787-10 Dreamliner

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Корпорация Boeing столкнулась с нехваткой теплообменников при производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner из-за санкций, введенных против России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Компания собиралась нарастить производство авиалайнеров этой модели, но новые поставщики на данный момент не могут обеспечить необходимое для этого количество устройств, используемых в системах кондиционирования воздуха на борту.

До начала специальной военной операции в феврале 2022 года теплообменники выпускало совместное предприятие российского АО «ХС-Наука» и американской RTX Collins Aerospace, дочерней структуры концерна RTX Corp (ранее Raytheon).

После введения санкций совместное предприятие закрыли, а производство теплообменников RTX перенесла на заводы в США (а именно — в Коннектикуте) и Великобритании (в Вулвергемптоне). «ХС-Наука» же теперь занимается ремонтом оставшихся в РФ самолетов Boeing и Airbus.

Новые поставщики удовлетворяли спрос Boeing первое время, но с новыми объемами производства теплообменников заводы не справляются. «Когда произошло вторжение, производство было перемещено, но мощностей этого поставщика не хватает для нас», — констатировал в апреле генеральный директор авиапроизводителя Дэйв Кэлхун.

Кроме того, у Boeing возникли трудности с производством кресел для пассажирского салона лайнеров 787 Dreamliner, что также сдерживает их выпуск. Производители не успевают изготавливать сиденья, особенно для салонов бизнес-класса, из-за нехватки материалов и задержек с сертификацией.

В результате Boeing предупредила инвесторов, что объем производства самолетов Dreamliner в середине этого года окажется меньшим, чем ожидалось, но к его концу возвратится на уровень в пять бортов за месяц.