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WSJ: В НАТО считают маловероятным «прямое вторжение» России в одну из стран альянса
Планировщики Североатлантического альянса считают маловероятным «прямое вторжение» России в ближайшем будущем в одну из стран альянса, граничащих с ней. Об этом передает РИА Новости.
«Планировщики НАТО считают прямое вторжение России в граничащую страну-участницу маловероятным в ближайшем будущем», — говорят авторы статьи в The Wall Street Journal.
По их словам, разница взглядов членов НАТО на угрозы вызывает серьезные разногласия. НАТО утверждает, что основными угрозами являются терроризм и Россия, однако многие чиновники Турции и других стран, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем Россией.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале подробно объяснил, что в нападении на страны НАТО нет никакого смысла.
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