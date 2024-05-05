WSJ: Теряющие терпение кредиторы впервые с 2022-го потребуют с Украины выплат по госдолгу

После начала Россией специальной военной операции кредиторы Украины позволили Киеву приостановить выплаты по госдолгу. Но теперь некоторые держатели облигаций, терпение которых «начинает иссякать», хотят надавить на руководство страны, чтобы снова начать получать проценты в будущем, 2025 году. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Речь идет в том числе о таких американских компаниях, как BlackRock и Pimco. Всего на долю этой группы кредиторов приходится примерно одна пятая непогашенных еврооблигаций Украины на 20 млрд долларов. Они уже сформировали специальный комитет и наняли юристов для ведения переговоров с украинскими властями.

Кредиторы рассчитывают, что Киев, только что начавший после перерыва получать помощь от Соединенных Штатов, мог бы заключить сделку о возобновлении выплат в обмен на прощение заметной части непогашенного долга. Они надеются получить в виде процентных платежей до 500 млн долларов. Часть держателей облигаций уже обсудила эти планы с украинскими контрагентами, а те собираются привлечь к консультациям представителей США и других стран.

Но союзники Украины обеспокоены, что выделенные этой стране средства налогоплательщиков окажутся у кредиторов, если обслуживание долга в прежнем формате возобновится. Сами эти государства предоставили Киеву по предоставленным им кредитам долговые каникулы до 2027 года.

При этом, если сделка не будет заключена, Украина может объявить дефолт в августе, когда истечет срок действия долговых каникул для держателей облигаций. Это негативно скажется на репутации страны среди инвесторов и осложнит попытки привлечь дополнительные займы, замечает WSJ.

Ранее держатели облигаций согласились на двухлетние долговые каникулы, предполагая, что к этому времени вооруженное противостояние уже завершится. Несмотря на продолжение конфликта, они демонстрируют уверенность относительно стабилизации финансового положения Украины.

Ряд кредиторов предложил использовать для выплат замороженные в Европе и США российские активы, однако Международный валютный фонд и несколько стран «Большой семерки» не поддержали эту идею. Вместе с тем они согласны на реализацию схемы, при которой Киев Украина до 2027 года будет обязан выплачивать меньшие суммы — по ставкам значительно ниже рыночных. До этого срока украинские власти не хотели бы возобновлять выплаты по госдолгу на обычных условиях, пояснили источники издания.