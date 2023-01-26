WSJ: США требуют от Турции запретить полеты российских авиакомпаний на Boeing и Airbus

Турция должна прекратить разрешать полеты российским авиакомпаниям, использующим лайнеры Boeing и Airbus и оказывать услуги по заправке и предоставлению запасных частей для них, предупредил Вашингтон. В противном случае власти США пригрозили Анкаре штрафами и уголовным преследованием, пишет Тhe Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ходом переговоров.

Высокопоставленные американские чиновники уже в прошлом месяцев предупредили, что турецким гражданам грозят тюремное заключение, штрафы, потеря экспортных привилегий и другие меры, если они будут предоставлять такие услуги, как дозаправка и запасные части для самолетов американского производства, летающих в Россию и Беларусь, следует из публикации.

«По словам официальных лиц, помощник министра торговли Тея Розман Кендлер передала сообщение турецким официальным лицам во время декабрьского визита в Турцию», – говорится в статье.

В турецком МИДе это сообщение комментировать изданию отказались.

Напомним, западные санкции, ужесточенные на фоне проведения военной спецоперации, о которой 24 февраля 2022 года объявил Президент Владимир Путин, затрагивают в том числе авиационную отрасль. Так, для российских лайнеров закрыто воздушное пространство ЕС. Кроме того, Boeing и Airbus прекратили обслуживание российских самолетов, включая техподдержку судов и поставки запчастей.