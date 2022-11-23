WSJ: США тихо вынуждают союзников ужесточать санкции против России

США принуждают своих союзников к усилению антироссийских санкций. При этом большая часть ограничений оказывается неэффективной и, наоборот, лишь «помогает экономике России», полагает обозреватель Wall Street Journal Иэн Телли.

«Политики США кружат над миром, предпринимая тихие дипломатические усилия, чтобы заставить основных торговых партнеров России ввести санкции и торговый контроль», — цитирует его РИА Новости.

Комиссар ЕС по финансовым услугам и рынкам Мейрид Макгиннес, отмечает обозреватель, заявила, что Евросоюз стремится предотвратить обход санкций и внутри Европы, и в третьих государствах. Ее офис регулярно контактирует с США в этом вопросе.

В WSJ отмечают, что после первоначального падения российская экономика вновь нормализовалась. В этом ей помог импорт энергоносителей в те страны, которые не присоединились либо сумели обойти санкции против РФ. Среди них, полагает издание, есть и союзники Штатов.