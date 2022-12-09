WSJ: США намерены ввести санкции против России и Китая из-за нарушения прав человека

Вашингтон намерен в пятницу ввести против России и Китая новые санкции, которые направлены против предполагаемого нарушения прав человека в этих странах. Об этом Wall Street Journal рассказали информированные источники, передает РИА Новости.

Отмечается, что большинство рестрикций будут введены в соответствии с так называемым законом Магнитского, остальные коснутся иранских беспилотников, якобы размещаемых на российской территории (Москва не раз опровергала это утверждение), и незаконного рыболовства в Тихом океане, которое, по обвинениям Вашингтона, поддерживает Пекин.

В декабре 2012 года Штаты приняли «акт Магнитского» о санкциях в отношении россиян, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека.