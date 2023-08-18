WSJ: США готовят жесткие меры против Турции и идут на шантаж за помощь России

Власти США готовят санкции против Турции. Введут они их в случае, если Анкара не прекратит помогать России обходить международные санкции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц Вашингтона.

«Мы искренне надеемся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям», — отметил западный дипломат, комментируя вероятность санкционного давления на Турцию.

В то же время он добавил, что сейчас Вашингтон пытается добиться того, чтобы Анкара начала соблюдать режим рестрикций по отношению к России. Предупреждения о последствиях таких действий схожи с шантажом.

Напомним, этой весной Турция уже блокировала транзит санкционных товаров в Россию из-за оказываемого на нее давления, затем возобновляла. Аналогичному давлению подвергаются и ОАЭ, которые в прошлом году нарастили экспорт электроники в Россию почти в семь раз.