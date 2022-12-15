WSJ: Си Цзиньпин поручил наладить более тесные экономические связи с Россией

Председатель Китая Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию. Об этом советники в китайском правительстве рассказали газете Wall Street Journal, передает РИА Новости.

«Он поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией», — сказано в сообщении.

Говорится, что Пекин планирует увеличить импорт российских нефти, газа и сельхозпродукции, а также более активно сотрудничать в Арктике и вкладывать в инфраструктуру России. Кроме того, две страны увеличили долю финансовых операций, проводимых в национальных валютах.