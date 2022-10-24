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Ру Тат
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Политика
24 октября 2022  17:36

WSJ рассказал, с какими трудностями столкнутся ВСУ при наступлении зимы

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С наступлением зимы солдаты ВСУ столкнутся с существенными затруднениями, связанными с маскировкой. Об этом The Wall Street Journal рассказал один из командиров одного украинского подразделений.

«Мы не cможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее», — приводит цитату РИА Новости.

Военный считает, что при снежном покрове российские беспилотники смогут быстрее обнаружить их артиллерийские позиции и точные маршруты передвижений ВСУ для нанесения ударов. 

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#спецоперация на Украине
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