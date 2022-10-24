WSJ рассказал, с какими трудностями столкнутся ВСУ при наступлении зимы

С наступлением зимы солдаты ВСУ столкнутся с существенными затруднениями, связанными с маскировкой. Об этом The Wall Street Journal рассказал один из командиров одного украинского подразделений.

«Мы не cможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее», — приводит цитату РИА Новости.

Военный считает, что при снежном покрове российские беспилотники смогут быстрее обнаружить их артиллерийские позиции и точные маршруты передвижений ВСУ для нанесения ударов.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.