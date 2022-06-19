WSJ: Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Евросоюза

Российский Президент Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Евросоюза — их электоральному рейтингу. Такое мнение высказали авторы статьи в The Wall Street Journal.

«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться», — сказано в статье.

Отмечается, что электоральное испытание в Германии начнется уже в октябре — с региональных выборов в Нижней Саксонии. Еще один крупный импортер российского газа, Италия, ожидает общенациональные выборы в середине 2023 года.

Авторы статьи назвали это тяжелейшим испытанием для лидеров стран Европы, поскольку им будет очень сложно добиться желаемых результатов из-за недовольства людей резким ростом стоимости энергии.

Чтобы смягчить удар по потребителям, правительствам приходится увеличивать расходы. К примеру, Президент Франции Эммануэль Макрон одобрил выделение 28 млрд евро для ограничения роста цен на газ и для скидки на бензин, передает РИА Новости.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, после чего Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Соединенных Штатах и Евросоюзе, прежде всего к резкому росту цен на продукты и бензин. Владимир Путин отмечал, что негативный вклад в эту ситуацию дополнительно внесла и провальная энергетическая политика Запада. Кроме того, в Москве не раз подчеркивали, что экспорт энергоносителей не используется для того, чтобы кого-то наказывать, а продают их исключительно в своих интересах — для увеличения благосостояния жителей РФ и на коммерческой основе.