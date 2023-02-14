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WSJ: Потери Киева в Артемовске могут подорвать доверие Запада к администрации Зеленскому
Доверие к украинскому Президенту Владимиру Зеленскому может снизиться, если ВСУ будут окружены или понесут тяжелые потери в Артемовске. Об этом заявляет американская газета The Wall Street Journal.
«Сражение за город дорого обходится Киеву. Это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене», — считает автор публикации.
Он резюмировал, что переход города под контроль России даст ей новый импульс при проведении военных действий, передает РИА Новости.
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