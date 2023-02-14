WSJ: Потери Киева в Артемовске могут подорвать доверие Запада к администрации Зеленскому

Доверие к украинскому Президенту Владимиру Зеленскому может снизиться, если ВСУ будут окружены или понесут тяжелые потери в Артемовске. Об этом заявляет американская газета The Wall Street Journal.

«Сражение за город дорого обходится Киеву. Это может подорвать доверие к администрации президента как внутри страны, так и на международной арене», — считает автор публикации.

Он резюмировал, что переход города под контроль России даст ей новый импульс при проведении военных действий, передает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.