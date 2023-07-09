WSJ: Польша передала Украине около десяти вертолетов Ми-24

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Польша недавно отправила Украине около десяти ударных вертолетов Ми-24. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Польша <…> недавно передала Киеву около десятка боевых вертолетов Ми-24 советской разработки», — замечает издание.

По данным WSJ, до этого передача этих боевых машин украинской стороне нигде не разглашалась. Поставка вертолетов должна помочь Вооруженным силам Украины в проводимом ими контрнаступлении.

О передаче Украине приобретенных у нее же в 2001 году 12 Ми-24 24 марта объявила Северная Македония. Седьмого июля о грядущей отправке Киеву боевых вертолетов после встречи с украинским лидером Владимир Зеленский сообщил Премьер-министр Чехии Петр Фиала. По данным WSJ от 23 марта, Прага уже отдала Украине эскадрилью Ми-24 (от 16 до 18 машин).