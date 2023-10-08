WSJ: Переговоры Египта с ХАМАС об израильских заложниках провалились

Представители Египта не добились успеха в переговорах с радикальной палестинской группировкой ХАМАС об освобождении раненых израильских заложников. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

До этого анонимные египетские чиновники рассказали изданию, что Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах об освобождения заложников.

При этом представители Израиля в разговоре с The Times of Israel подчеркнули, что власти страны не осведомлены об этих консультациях и сами не ведут каких-либо переговоров.

По информации израильского Правительства, в результате произошедшего накануне нападения боевиков группировки ХАМАС из сектора Газа на приграничные территории Израиля погибли более 600 человек и свыше 2 тыс. были ранены.

Среди убитых есть граждане не только Израиля, но и других стран, в том числе Германии, Непала и Таиланда. Более 100 человек оказались взяты в заложники.

По данным источников WSJ, подсчет числа похищенных затруднен из-за потери контакта между палестинскими группировками и участия в захвате жителей Израиля гражданских лиц из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил уполномоченным Правительства по делам пропавших без вести и похищенных генерала Галя Гирша, ушедшего в отставку после Второй ливанской войны 2006 года.