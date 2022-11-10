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Политика
10 ноября 2022  06:32

WSJ объяснил, почему США боятся отправлять на Украину беспилотники Gray Eagle

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Администрация США решила не передавать Украине продвинутые беспилотники MQ-1C Gray Eagle. В Штатах опасаются, что поставки дронов могут обострить конфликт. Однако это не единственная причина, подчеркивает The Wall Street Journal.

Источники издания отмечают, что решение администрации неизменно, несмотря на просьбы со стороны Киева и представителей обеих партий в конгрессе. В Пентагоне полагают, что в противном случае это может «стать для Москвы сигналом, что США поставляют вооружения, которые могут быть использованы для ударов по позициям на территории России».

Кроме того, они опасаются кражи технологий, используемых в этом беспилотнике.

#США #беспилотник #Украина
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