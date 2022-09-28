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Ру Тат
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Политика
28 сентября 2022  17:24

WSJ: Новые санкции США затронут платежную систему «Мир» и финансовые структуры РФ

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Администрация Президента США Джо Байдена работает над новыми санкциями против России. Планируется, что они усилят финансовый кордон вокруг РФ и затронут государственные структуры в этой области. Об этом со ссылкой на Wall Street Journal сообщает РИА Новости.

«Администрация Байдена в свою очередь готовит свою новую серию санкций, намерена усилить финансовый кордон вокруг российской экономики», — отмечается в сообщении.

Как заявляют источники, рестрикции могут распространить на национальную платежную систему «Мир», а также Агентство по страхованию вкладов, небанковскую кредитную организацию «Национальный клиринговый центр» и «Национальный расчетный депозитарий».

Кроме того, предлагается отключить от SWIFT новые кредитные организации в России и усилить меры экспортного контроля и санкции против государственных компаний.

В издании уточнили, что по новому пакету санкций пока не принято окончательного решения.

Напомним, что США заявили о подготовке новых санкций против РФ после объявления Президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации и начала референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

#санкции США
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