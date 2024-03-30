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WSJ назвал возможного преемника Эрдогана на посту Президента Турции
Возможным преемником Реджепа Тайипа Эрдогана на посту Президента Турции может стать его зять — глава турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар. Об этом заявил обозреватель The Wall Street Journal Джаред Малсин.
Компания Baykar занимается производством беспилотников Bayraktar. Ее глава, говорится в тексте, сейчас популярен в Турции и имеет сторонников, которые могут оказать ему поддержку в выдвижении на пост главы государства.
Ранее Байрактар заявлял, что «не занимается активно политикой», однако допускает возможность выдвижения своей кандидатуры, если тесть обратится к нему с такой просьбой.
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