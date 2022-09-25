WSJ: На Западе нашли еще одно «препятствие» для помощи Украине

Конгресс США находится на грани раскола из-за вопроса об оказании помощи Украине. В преддверии промежуточных выборов же эта тема будет вызывать все более ожесточенные споры среди американской политической элиты. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

«Широкая поддержка среди конгрессменов идеи поставок помощи Киеву может вскоре расколоть конгресс, поскольку многие республиканцы в палате представителей задаются вопросом, не лучше ли потратить выделяемые на нее деньги на борьбу с Китаем и решение экономических проблем, стоящих перед страной», — цитирует издание РИА Новости.

К примеру, республиканцы все чаще говорят о неоправданности столь больших трат на Украину, когда США столкнулись с внутренними проблемами, в том числе высокой инфляцией. Если же они получат большинство в палате представителей, эти настроения будут усиливаться.

«Официальные лица в конгрессе и администрации Байдена заявили, что работают быстро, чтобы одобрить как можно больше помощи для Украины до конца года, поскольку будущие запросы могут столкнуться с сильным сопротивлением», — подчеркнул автор статьи.