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Политика 26 февраля 2023 19:41

WSJ: Минэнерго США считает, что пандемия возникла из-за утечки данных из лаборатории

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Министерство энергетики Соединенных Штатов сделало вывод, что пандемия коронавируса, скорее всего, возникла в результате утечки данных из лаборатории. Об этом пишет The Wall Street Journal.

За основу был взят секретный отчет разведки, который недавно предоставили Белому дому и ключевым членам Конгресса. Журналисты утверждают, что Минэнерго присоединилось к Федеральному бюро расследований, заявив, что вирус с большой вероятностью распространился в результате инцидента в китайской лаборатории. Чиновники отказались предоставлять газете детали о новых разведданных и анализе, который привел их к такому заключению.

«Заключение Министерства энергетики стало результатом новых разведданных и имеет большое значение, поскольку это ведомство обладает значительным научным опытом и контролирует сеть национальных лабораторий США», — пишет газета.

При этом ряд других американских ведомств, которые также участвуют в расследовании, убеждены в том, что инфекция начала распространяться естественным путем, передает РИА Новости.

#коронавирус
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