WSJ: Киев попросил Вашингтон снять ограничения на удары по российской территории

Киев попросил администрацию Президента США Джо Байдена снять ограничения на использование американского оружия при ударах по российской территории. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ряд американских чиновников рассказали газете, что Киев попросил определить цели на территории РФ, по которым ВСУ могут наносить удары. Запрос поступил на прошлой неделе и на данный момент находится на рассмотрении у властей.

Украина обратилась с такой просьбой к Штатам на фоне успехов российской армии, и если Вашингтон согласится на такие изменения, это означает «серьезное изменение в политике администрации», передает ТАСС.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.