Президенту Владимиру Путину удалось укрепить позиции России в важных областях. Так, за годы президентства он модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом и создал вокруг РФ кольцо дружественных государств. Об этом говорится в статье Юджина Румера и Эндрю С. Вайса, опубликованной в The Wall Street Journal.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене, — цитирует издание РИА Новости. — Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: „Если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар“. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях».

Журналисты отмечают, что после увеличения взаимодействия между НАТО и Украиной Москва начала рассматривать Киев в качестве «авианосца НАТО, припаркованного у ее границ».