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Ру Тат
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Политика
30 ноября 2022  08:47

WSJ: Европейские лидеры обвиняют США в энергетическом кризисе

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Европа обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. Об этом пишут обозреватели Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча, сообщает РИА Новости.

«Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — говорят авторы статьи.

Они отмечают, что действия Вашингтона не помогают разрешить энергокризис  — поставки сжиженного природного газа из США осуществляются по гораздо более высоким ценам, что создает нагрузку на европейскую производственную базу. Подобные трудности «сеют разногласия между Вашингтоном и союзниками».

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