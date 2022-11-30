WSJ: Европейские лидеры обвиняют США в энергетическом кризисе

Европа обвиняет Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и ухудшении экономической ситуации. Об этом пишут обозреватели Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча, сообщает РИА Новости.

«Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — говорят авторы статьи.

Они отмечают, что действия Вашингтона не помогают разрешить энергокризис — поставки сжиженного природного газа из США осуществляются по гораздо более высоким ценам, что создает нагрузку на европейскую производственную базу. Подобные трудности «сеют разногласия между Вашингтоном и союзниками».