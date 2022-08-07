WSJ: Европе придется бороться с Азией за российский газ

Европе в ближайшие месяцы, вероятно, придется бороться с Азией за российский газ. С приходом зимы ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои, — пишут авторы статьи. — Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен».

По их мнению, ухудшение уровня жизни европейцев может повлиять на их стойкость в поддержке Украины, в результате чего в странах Евросоюза к власти могут прийти правительства, которые разрушат коалицию.

В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом, вызванным ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ газа и высоким спросом на СПГ в Азии.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.