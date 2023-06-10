В Германии изучают улики о том, что диверсанты, подорвавшие «Северные потоки», использовали Польшу как оперативную базу. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Специалисты пришли к выводу, что яхта «Андромеда», которую якобы использовали для доставки взрывчатки к трубопроводам, вышла из порта на датском острове Кристиансё. Газета пишет, что в промежуток между тем, как взрывчатка была заложена на газопроводах, яхта, предположительно, заходила в территориальные воды Польши. Следователи устанавливают причину этого. Источники издания резюмировали, что на данный момент нельзя точно сказать, «достигла ли яхта побережья Польши или сблизилась с другим судном в ее территориальных водах».

Во время расследования специалисты получили доступ к «Андромеде», которую пассажиры вернули немытой. Говорится, что на борту найдены следы взрывчатки, образцы ДНК и отпечатки пальцев. Сейчас следователи выясняют, принадлежит ли найденная ДНК военнослужащему, который был ранее ими идентифицирован.

Как также пишет газета, другие улики указывают, что «Польша была центром материально-технического обеспечения и финансирования» диверсии. В Генеральной прокуратуре Германии отказалась комментировать информацию о том, что диверсанты как оперативную базу использовали Польшу. А «другие официальные лица ФРГ, знакомые с ходом расследования, заявили, что у них нет свидетельств причастности правительства Польши» к диверсии, сказано в статье.

Напомним, что в сентябре 2022 года на российских газопроводах произошла диверсия. Президент РФ Владимир Путин оценил произошедшее как акт международного терроризма.

Позднее американский публицист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США и их союзников по НАТО в подрыве «Северных потоков». Он объяснил это неудачной на тот момент для украинских войск ситуацией на фронте. После его заявлений в американских и германских СМИ начали появляться статьи о «проукраинской группировке», якобы причастной к подрывам. При этом о какой-либо связи с официальным Киевом не упоминалось ни разу.