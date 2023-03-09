WSJ: ЦРУ предупреждало ФРГ о подготовке взрывов на «Северных потоках»

США и Германия практически исключили версию о причастности России к диверсии на «Северных потоках». При этом Штаты серьезно изучают версию о том, что взрывы подготовлены Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, ФРГ отказалась от расследования сценария с участием России к февралю этого года.

Изначально в США изучался вариант о том, что за подготовкой диверсии стоят власти Украины. Этот сценарий рассматривался в октябре прошлого года. Предполагается, что у Киева были все возможности для осуществления операции, однако нет каких-либо доказательств, которые подтвердили бы причастность властей Украины.

Вторым вариантом является версия с украинской группировкой, которая не связана с руководством страны. Штаты рассматривали этот вариант уже летом 2022 года, когда атака еще не произошла. Тогда же ЦРУ направило Федеральной разведывательной службе Германии предупреждение о возможной подготовке диверсии.

В WSJ подчеркнули, что данные разведки не окончательны, продолжается расследование. При этом в ФРГ допускают, что истина может быть так и не установлена из-за недостатка улик.

Напомним, что ранее в The New York Times и Die Zeit заявили о проукраинской группировке, которая якобы замешана в теракте на «Северных потоках». В Кремле эти сообщения считают спланированным вбросом, а в ФРГ полагают, что операция могла вестись под чужим флагом.