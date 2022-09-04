WSJ: Большой адронный коллайдер может быть остановлен из-за энергокризиса в Европе

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) допускает приостановку работы Большого адронного коллайдера из-за энергетического кризиса в Европе. Об этом рассказал руководитель комиссии по управлению энергией CERN Серж Клоде, пишет газета The Wall Street Journal.

В том числе, по словам собеседника издания, готовятся планы по отключению некоторых ускорителей частиц в моменты пикового спроса на электроэнергию в регионе. CERN изучает и возможность приостановки коллайдера в случае необходимости.

Организация намерена поддерживать функционирование коллайдера во избежание его внезапного отключения — устройство стоит 4,4 млрд долларов. «Мы обеспокоены стабильностью сети, и поэтому мы делаем всё возможное для предотвращения отключения в нашем регионе», — пояснил Клоде.

В том числе CERN обсуждает с поставщиком электроэнергии — французской компанией Electricite de France вариант, при котором оператор за день предупредит о необходимости снижения потребления. Это позволит организации отключить другие ускорители и снизить энергопотребление на 25%.

Большой адронный коллайдер расположен на границе Франции и Швейцарии, он работает с 2008 года. Длина большого кольца коллайдера составляет 26 659 метров. В пиковые часы он потребляет до 200 МВт — лишь втрое меньше, чем соседний город Женева. Помимо него, у CERN есть еще семь ускорителей элементарных частиц и два замедлителя.