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WSJ: Без поддержки Запада Украину спасет только станок для печати денег
Без поддержки со стороны Запада Украине придется урезать бюджетные траты либо начать печатать деньги, чтобы восполнить дефицит. Такими выводами поделилась с читателями The Wall Street Journal.
Авторы статьи отмечают, что сейчас киевские власти очень уязвимы из-за сокращения западной поддержки. Кроме того, они обеспокоены предстоящими президентскими выборами в США — с приходом нового лидера Вашингтон может изменить свои взгляды на дальнейшую помощь Украине. В то же время оба варианта для предотвращения кризиса очень рискованны.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Гергиева отметила, что Украина способна продержаться не более двух месяцев без финансовой помощи извне. В дальнейшем же, если Евросоюз и Соединенные Штаты не решат вопрос о дальнейшем финансировании, ее ждут серьезные проблемы.
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